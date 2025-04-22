Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа

У понеділок Гарвардський університет подав федеральний позов проти адміністрації Трампа, стверджуючи, що надмірні дії уряду порушують конституційні права навчального закладу.

Про це повідомило видання Axios, пише "Європейська правда".

Університет Ліги Плюща відхилив численні вимоги адміністрації Трампа, що призвело до заморожування 2,2 млрд доларів федеральних коштів.

Цей позов знаменує собою ескалацію боротьби адміністрації з елітними вишами, оскільки вона намагається вплинути на їхні пріоритети та переорієнтувати їх за допомогою федеральних коштів.

Президент Гарвардського університету Алан Гарбер заявив у понеділок, що "наслідки надмірного втручання уряду будуть серйозними і довготривалими". Він звинуватив адміністрацію у спробі запровадити "безпрецедентний і неналежний контроль".

Хоча вимоги адміністрації Трампа до університету стосувалися інституційної політики, заморожування та скорочення фінансування значною мірою загрожують науковим дослідженням.

За словами Гарбера, дії адміністрації матимуть серйозні наслідки для комплексних досліджень, які впливають на перспективи дітей, які переживають рак, поширення спалахів інфекційних захворювань і знеболення солдатів, поранених на полі бою.

Протягом останніх тижнів адміністрація Трампа розгорнула широку кампанію проти елітних вищих навчальних закладів.

Колумбійський університет поступився контролем над академічним відділом і розширив повноваження поліції кампусу в спробі розморозити федеральне фінансування. Мічиганський університет закрив свою програму різноманітності, рівності та інклюзивності.

Але підтримка Гарварду в його спротиві адміністрації Трампа зростає серед інших університетів. Кілька з них приєдналися до судового позову, який оскаржує скорочення непрямих витрат або академічних досліджень. Серед них Корнельський, Браунський, Массачусетський та Мічиганський університети.

Як повідомляли, рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Більшість американців незгодні з тим, що президент може припиняти фінансування університетів, якщо не згоден з тим, як ними керують.

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