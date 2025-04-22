У США падає рейтинг Трампа

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.

Такий результат показало опитування Reuters/Ipsos, повідомляє "Європейська правда".

Близько 42% респондентів опитування, яке проводили упродовж шести днів, схвалили роботу Трампа на посаді президента. Три тижні тому опитування Reuters/Ipsos показало 43%, а відразу після інавгурації Трампа у січні – 47%.

Початок президентського терміну Трампа приголомшив його політичних опонентів, оскільки він підписав десятки указів, що розширюють його вплив як на урядові відомства, так і на приватні установи, такі як університети та юридичні фірми.

Хоча рейтинг Трампа залишається вищим, ніж протягом більшої частини президентства його попередника-демократа Джо Байдена, результати опитування Reuters/Ipsos свідчать про те, що багато американців незадоволені його кроками.

Близько 83% з 4 306 респондентів заявили, що президент США повинен підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо він цього не хоче.

57% не погодилися з твердженням, що "це нормально для президента США припиняти фінансування університетів, якщо президент не згоден з тим, як ними керують".

66% не вважають, що президент повинен контролювати провідні культурні установи, такі як національні музеї і театри.

Опитування показало, що з низки питань, від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства права, американців, які не схвалюють діяльність Трампа, більше, ніж тих, хто схвалює, з кожного питання в опитуванні.

Щодо імміграції, його найсильнішої сфери підтримки, 45% респондентів схвалили роботу Трампа, але 46% не схвалили.

Близько 59% респондентів, в тому числі третина республіканців, заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені. Опитування мало похибку близько 2 відсоткових пунктів.

Тим часом недавно опубліковані результати опитування Gallup показали, що рейтинг схвалення Трампа в першому кварталі його другого терміну становив 45% – більше, ніж за аналогічний період його першого терміну.

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