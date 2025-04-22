ЗМІ дізнались ймовірні деталі "мирного плану" Трампа щодо контролю за припиненням вогню

У рамках "мирного плану" президента США Дональда Трампа обговорюється ідея контролю за припиненням вогню, який би здійснювала спільна комісія у складі України, Росії і держави з-поза меж НАТО.

Про це стало відомо виданню The New York Post, пише "Європейська правда".

Хоча деталі "мирної угоди" ще не визначені, один з високопосадовців адміністрації повідомив виданню, що вони можуть включати розгортання європейських сил в Україні, якщо буде досягнуто припинення вогню.

"Найскладніше – це те, як виглядатимуть сили безпеки – ми називаємо це силами стійкості", – сказав посадовець.

"Сили стійкості – це частина гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають", – додав він.

Також обговорюється створення окремої сили для моніторингу припинення вогню, яка виглядатиме як "спільна комісія" росіян, українців і третьої країни, що не є членом НАТО. Така місія мала би спостерігати за лінією фронту, щоб переконатися, що обидві сторони склали зброю.

За словами посадовця, США також можуть бути залучені – але не "чоботами на землі, а як фінансова сила, разом з третьою стороною".

Пропозиція Трампа може також включати визнання США українського Криму російською територією, повідомила в неділю газета Wall Street Journal.

Хоча видання The New York Post зауважує, що не змогло самостійно перевірити цю інформацію, високопосадовець з адміністрації Трампа в п'ятницю заявив, що Київ під час переговорів з американською делегацією минулого тижня був найбільше занепокоєний "сухопутною" частиною угоди, маючи на увазі визнання окупованих Росією частин України суверенною територією РФ.

Урядовець заявив, що Україна, схоже, "готова відмовитися від 20% своєї землі", якщо це буде вважатися визнанням території "де-факто", а не "де-юре".

"Де-факто" означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не говоримо, що (Україна) збирається відмовитися від неї назавжди. "Де-юре" означає, що ми визнаємо, що (росіяни) забирають цю землю, і ми ніколи її більше не побачимо", – відзначив посадовець.

Президент Трамп заявив у понеділок, що цього тижня він розкриє зміст запропонованого ним "мирного плану" щодо війни в Україні.

23 квітня у Лондоні відбудеться зустріч, де США, Україна та її європейські союзники обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні.

У складі української делегації будуть керівник ОПУ Андрій Єрмак, очільник Міноборони Рустем Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.