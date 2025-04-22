СМИ узнали вероятные детали "мирного плана" Трампа по контролю за прекращением огня

В рамках "мирного плана" президента США Дональда Трампа обсуждается идея контроля за прекращением огня, который бы осуществляла совместная комиссия в составе Украины, России и государства из-за пределов НАТО.

Об этом стало известно изданию The New York Post, пишет "Европейская правда".

Хотя детали "мирного соглашения" еще не определены, один из высокопоставленных чиновников администрации сообщил изданию, что они могут включать развертывание европейских сил в Украине, если будет достигнуто прекращение огня.

"Самое сложное – это то, как будут выглядеть силы безопасности – мы называем это силами устойчивости", – сказал чиновник.

"Силы устойчивости – это часть гарантий безопасности, которых хотят украинцы, и мы надеемся, что они их получат", – добавил он.

Также обсуждается создание отдельной силы для мониторинга прекращения огня, которая будет выглядеть как "совместная комиссия" россиян, украинцев и третьей страны, не являющейся членом НАТО. Такая миссия должна была бы наблюдать за линией фронта, чтобы убедиться, что обе стороны сложили оружие.

По словам чиновника, США также могут быть привлечены – но не "сапогами на земле, а как финансовая сила, вместе с третьей стороной".

Предложение Трампа может также включать признание США украинского Крыма российской территорией, сообщила в воскресенье газета Wall Street Journal.

Хотя издание The New York Post отмечает, что не смогло самостоятельно проверить эту информацию, высокопоставленный чиновник из администрации Трампа в пятницу заявил, что Киев во время переговоров с американской делегацией на прошлой неделе был больше всего обеспокоен "сухопутной" частью соглашения, имея в виду признание оккупированных Россией частей Украины суверенной территорией РФ.

Чиновник заявил, что Украина, похоже, "готова отказаться от 20% своей земли", если это будет считаться признанием территории "де-факто", а не "де-юре".

"Де-факто" означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что (Украина) собирается отказаться от нее навсегда. "Де-юре" означает, что мы признаем, что (русские) забирают эту землю, и мы никогда ее больше не увидим", – отметил чиновник.

Президент Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им "мирного плана" по войне в Украине.

23 апреля в Лондоне состоится встреча, где США, Украина и ее европейские союзники будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне.

В составе украинской делегации будут руководитель ОПУ Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.