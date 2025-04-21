Зеленський: зустріч у Лондоні щодо "мирних пропозицій" відбудеться 23 квітня

Президент Володимир Зеленський заявив, що представники України, Великої Британії, Франції та США зустрінуться для обговорення "мирного врегулювання" війни в Лондоні 23 квітня.

Про це глава держави написав на Х за підсумками розмови з британським премʼєр-міністром Кіром Стармером, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, "вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні".

"Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", – додав він.

Зустріч у Лондоні стане другою після Парижа, де США, Україна та її європейські союзники обговорюють американський план припинення вогню в російсько-українській війні.

Раніше Bloomberg повідомляло, що американські пропозиції щодо укладення "мирної угоди" між Росією та Україною передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню, потенційне визнання США анексії Криму 2014 року та неприєднання України до НАТО.

Тим часом президент США Дональд Трамп вважає, що існують "дуже гарні" шанси на укладення якоїсь "мирної угоди" між Росією та Україною, і пообіцяв оголосити деталі протягом наступних трьох днів.