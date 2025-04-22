Орбан проголосував проти України в ЄС в ініційованому ним опитуванні

Угорський прем’єр Віктор Орбан проголосував в рамках національної консультації, де угорців опитують щодо підтримки членства України в ЄС.

Про це Орбан написав у себе у Facebook і опублікував відповідні світлини, повідомляє "Європейська правда".

На одному з фото видно, що Орбан поставив позначку у графі "проти" на бюлетені, де було питання про підтримку членства України в ЄС.

Віктор Орбан/ Facebook

"Брюссель і партія "Тиса" підтримують вступ України до ЄС. Це знищить угорську економіку. Не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє через наші голови. Я вже проголосував", – написав він.

Як відомо, 5 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.

19 квітня угорцям почали розсилати бюлетені для національної консультації, прямо закликаючи голосувати проти.

Цю ініціативу Орбана саркастично прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.