Орбан проголосував проти України в ЄС в ініційованому ним опитуванні
Новини — Вівторок, 22 квітня 2025, 16:42 —
Угорський прем’єр Віктор Орбан проголосував в рамках національної консультації, де угорців опитують щодо підтримки членства України в ЄС.
Про це Орбан написав у себе у Facebook і опублікував відповідні світлини, повідомляє "Європейська правда".
На одному з фото видно, що Орбан поставив позначку у графі "проти" на бюлетені, де було питання про підтримку членства України в ЄС.
"Брюссель і партія "Тиса" підтримують вступ України до ЄС. Це знищить угорську економіку. Не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє через наші голови. Я вже проголосував", – написав він.
Як відомо, 5 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.
19 квітня угорцям почали розсилати бюлетені для національної консультації, прямо закликаючи голосувати проти.
Цю ініціативу Орбана саркастично прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.