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Орбан проголосував проти України в ЄС в ініційованому ним опитуванні

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Новини — Вівторок, 22 квітня 2025, 16:42 — Ірина Кутєлєва

Угорський прем’єр Віктор Орбан проголосував в рамках національної консультації, де угорців опитують щодо підтримки членства України в ЄС.

Про це Орбан написав у себе у Facebook і опублікував відповідні світлини, повідомляє "Європейська правда".

На одному з фото видно, що Орбан поставив позначку у графі "проти" на бюлетені, де було питання про підтримку членства України в ЄС.

 
Віктор Орбан/ Facebook

"Брюссель і партія "Тиса" підтримують вступ України до ЄС. Це знищить угорську економіку. Не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє через наші голови. Я вже проголосував", – написав він.

Як відомо, 5 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.

19 квітня угорцям почали розсилати бюлетені для національної консультації, прямо закликаючи голосувати проти.

Цю ініціативу Орбана саркастично прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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Орбан Угорщина Вступ до ЄС
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