Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорці матимуть право голосу щодо того, чи хочуть вони, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу – хоча це голосування не має обов'язкової сили і майже напевно буде спрямоване проти Києва.

Про це він сказав після саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Виступаючи перед журналістами після екстреного саміту всіх 27 лідерів ЄС у Брюсселі, на якому Угорщина була єдиною країною, що не підтримала спільну заяву на підтримку озброєння України, Орбан заявив, що його уряд проведе опитування угорців щодо їхньої підтримки вступу Києва до ЄС.

"У нас є так звана схема національних консультацій, яку ми регулярно використовуємо для з'ясування думки народу, тому ми будемо використовувати ту ж схему і зараз", – сказав він.

З 2010 року уряд Орбана провів понад десяток так званих національних консультацій з різних питань, від міграції до прав ЛГБТК+.

Це кампанії з розсилання листів, в яких усім угорцям, які мають право голосу, ставлять запитання і пропонують вибрати один із варіантів відповідей, іноді просто відповісти "так" або "ні".

Запитання часто сформульовані у випереджальній манері, і переважна більшість відповідей, як повідомляють угорські ЗМІ, збігаються з позицією уряду, а опозиція і громадянське суспільство критикують їх як пропагандистські інструменти.

Наприклад, під час національних консультацій щодо міграційної політики ЄС у 2023 році угорців запитали, чи підтримують вони створення Брюсселем "гетто для мігрантів" в Угорщині. Менше 20% угорців взяли участь, але 99% тих, хто відповів, сказали "ні".

Результати не є юридично обов'язковими, але використовуються для зміцнення позицій уряду Орбана з питань, що викликають розбіжності, які, за його словами, підтримуються більшістю виборців.

"Вперше в Європі угорці мають шанс вирішити, чи підтримують вони членство України в ЄС, чи ні", – заявив рано-вранці у п'ятницю речник угорського уряду Балаж Орбан.

Щодо України угорський уряд уже теж проводив "консультації". Питання стосувались війни в Україні та Ізраїлі, вступу України до ЄС, а також комунальних платежів, заморожування відсоткових ставок, податку на додатковий прибуток, іноземного впливу на угорську політику та закону про захист дітей.

З Україною були пов’язані чотири питання, й усі вони були сформульовані маніпулятивно. Тоді в угорському уряді заявили, що 98% угорців підтримують його політику.

А перед цим угорський уряд проводив консультації щодо антиросійських санкцій – тоді нібито проти них висловилися 97% угорців.