Глава МЗС Польщі прокоментував плани Орбана на опитування про членство України в ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після анонсу угорським прем’єром Віктором Орбаном опитування угорців щодо членства України в ЄС поцікавився, як би в решті країн ЄС проголосували за членство Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму X (Twitter).

"Угорщина плануэ проводити референдум щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. А мені було б цікаво побачити результати референдуму у ЄС щодо членства Угорщини Орбана", – зазначив Сікорський.

Нагадаємо, у п’ятницю угорський прем’єр Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.

Також він поскаржився, що Європі стає ще дорожче підтримувати Україну після зміни курсу США.

У суботу очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив польський уряд у "перешкоджанні мирним планам" Дональда Трампа.





