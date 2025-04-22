Орбан проголосовал против Украины в ЕС в инициированном им опросе

Венгерский премьер Виктор Орбан проголосовал в рамках национальной консультации, где венгров опрашивают относительно поддержки членства Украины в ЕС.

Об этом Орбан написал у себя в Facebook и опубликовал соответствующие фотографии, сообщает "Европейская правда".

На одном из фото видно, что Орбан поставил отметку в графе "против" на бюллетене, где был вопрос о поддержке членства Украины в ЕС.

Виктор Орбан/ Facebook

"Брюссель и партия "Тиса" поддерживают вступление Украины в ЕС. Это уничтожит венгерскую экономику. Не позволим им решать наше будущее через наши головы. Я уже проголосовал", – написал он.

Как известно, 5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал опрос в Венгрии относительно поддержки членства Украины в ЕС.

19 апреля венграм начали рассылать бюллетени для национальной консультации, прямо призывая голосовать против.

Эту инициативу Орбана саркастически прокомментировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.