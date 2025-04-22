Литва вкладе близько 300 млн євро в інфраструктуру авіабази ВПС

Міністерство оборони Литви до 2030 року планує вкласти близько 300 мільйонів євро в інфраструктуру авіаційної бази Військово-повітряних сил в Шяуляї.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

За даними міністерства, кошти будуть спрямовані на стратегічно важливий об'єкт, де з 2004 року союзники проводять підготовку і здійснюють місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

"У нас є можливість створити аеропорт, який надзвичайно важливий для всього НАТО, тому ми повинні раціонально його розвивати і відповідним чином інвестувати", – сказала заступниця міністра оборони Литви Оріана Машале, відповідальна за питання інфраструктури.

Як зазначили в литовському оборонному відомстві, нещодавно на авіабазі відкрилися відремонтовані перони для вантажних літаків і винищувачів.

Цього року планується завершити й інші проєкти: новий перон для випробувань авіадвигунів, реконструйовану руліжну доріжку, протипожежний ангар з адміністративними приміщеннями, а також будівництво вантажопасажирського термінала.

До 2030 року також заплановано повністю оновити злітно-посадкові смуги та руліжні доріжки, створити нову та модернізувати наявну інфраструктуру.

Проєкти інфраструктури авіабаз фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та Програми інвестицій у безпеку НАТО.

Наприкінці березня Польща і Румунія перейняли виконання місії НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії з литовської авіабази в Шяуляї.

Повідомляли також, що президент Франції Емманюель Макрон оголосив про наміри модернізувати авіабазу Люксей-Сен-Совер на сході країни, аби вона могла зберігати ядерну зброю.