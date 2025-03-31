Польща і Румунія переймають місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії

З понеділка, 31 березня, Польща і Румунія переймають виконання місії НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії з литовської авіабази в Шяуляї.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви, пише "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, на зміну італійським і французьким Військово-повітряним силам прибули польські та румунські військові, які виконуватимуть місію з використанням винищувачів F-16 Fighting Falcon.

Польські ВПС вже втринадцяте беруть участь в місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Нинішній склад польської місії налічуватиме близько 140 військовослужбовців, в тому числі пілотів, техніків, медичного персоналу, груп підтримки, зв'язку та інших фахівців.

Румунські ВПС будуть розгорнуті в країнах Балтії в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору вже втретє. До складу місії Румунія відправить близько 110 військовослужбовців різних спеціальностей.

Країни НАТО розгортають війська і винищувачі для захисту повітряного простору країн Балтії з березня 2004 року, коли Литва, Латвія і Естонія вступили до НАТО.

З того часу 17 країн-членів Альянсу беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

Раніше повідомляли, що у тиждень з 10 до 16 березня винищувачі НАТО тричі вилітали на перехоплення літаків РФ над країнами Балтії.

Наприкінці лютого французькі винищувачі Rafale перехопили два російські літаки біля узбережжя Латвії.