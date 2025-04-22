Литва вложит около 300 млн евро в инфраструктуру авиабазы ВВС

Министерство обороны Литвы до 2030 года планирует вложить около 300 миллионов евро в инфраструктуру авиационной базы Военно-воздушных сил в Шяуляе.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

По данным министерства, средства будут направлены на стратегически важный объект, где с 2004 года союзники проводят подготовку и осуществляют миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

"У нас есть возможность создать аэропорт, который чрезвычайно важен для всего НАТО, поэтому мы должны рационально его развивать и соответствующим образом инвестировать", – сказала заместитель министра обороны Литвы Ориана Машале, ответственная за вопросы инфраструктуры.

Как отметили в литовском оборонном ведомстве, недавно на авиабазе открылись отремонтированные перроны для грузовых самолетов и истребителей.

В этом году планируется завершить и другие проекты: новый перрон для испытаний авиадвигателей, реконструированную рулежную дорожку, противопожарный ангар с административными помещениями, а также строительство грузопассажирского терминала.

До 2030 года также запланировано полностью обновить взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки, создать новую и модернизировать существующую инфраструктуру.

Проекты инфраструктуры авиабаз финансируются за счет средств государственного бюджета и Программы инвестиций в безопасность НАТО.

В конце марта к Польше и Румынии перешло выполнение миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии с литовской авиабазы в Шяуляе.

Сообщалось также, что президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерениях модернизировать авиабазу Люксей-Сен-Совер на востоке страны, чтобы там могло храниться ядерное оружие.