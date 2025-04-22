Винищувачі НАТО двічі злітали на перехоплення літаків РФ над Балтією

Винищувачі НАТО, що виконують функції повітряного патрулювання в країнах Балтії, минулого тижня двічі здіймалися в небо для виявлення і супроводу російських літаків, які порушили льотні правила.

Про це повідомило у вівторок Міністерство оборони Литви, інформує "Європейська правда".

За даними відомства, 14 квітня винищувачі НАТО були підняті в повітря для перехоплення розвідувального літака Іл-20, що летів з материкової частини Росії в Калінінградську область у міжнародному повітряному просторі.

Літак летів з увімкненим транспондером, без заздалегідь наданого льотного плану і підтримував радіозв'язок з Регіональним центром управління польотами.

18 квітня винищувачі НАТО були підняті в небо, щоб ідентифікувати два штурмовики Су-24, що летіли в міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії в Калінінградську область.

Вони летіли без радіолокаційного відповідача, без льотного плану, але підтримували радіозв'язок із місцевими диспетчерами.

У тиждень з 10 до 16 березня винищувачі НАТО тричі вилітали на перехоплення літаків РФ над країнами Балтії.

28 березня винищувачі повітряних сил Німеччини перехопили у повітряному просторі країн НАТО російський літак-розвідник та супроводили його, доки він повернувся у напрямку до Калінінграда.