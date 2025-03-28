Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник

У четвер винищувачі повітряних сил Німеччини перехопили у повітряному просторі країн НАТО російський літак-розвідник та супроводили його, доки він повернувся у напрямку до Калінінграда.

Як інформує Tagesschau, пише "Європейська правда", про це розповіли у повітряних силах Німеччини.

Німецькі літаки Eurofighters перехопили російський літак-розвідник Іл-20М, який залетів з вимкненим транспондером у повітряний простір країн-членів НАТО.

Після того як літаки деякий час супроводжували російський літак, він розвернувся і полетів у напрямку Калінінградської області РФ.

Раніше повідомляли, що у тиждень з 10 до 16 березня винищувачі НАТО тричі вилітали на перехоплення літаків РФ над країнами Балтії.

Наприкінці лютого французькі винищувачі Rafale перехопили два російські літаки біля узбережжя Латвії.