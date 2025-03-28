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Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник

Новини — П'ятниця, 28 березня 2025, 11:58 — Марія Ємець

У четвер винищувачі повітряних сил Німеччини перехопили у повітряному просторі країн НАТО російський літак-розвідник та супроводили його, доки він повернувся у напрямку до Калінінграда.

Як інформує Tagesschau, пише "Європейська правда", про це розповіли у повітряних силах Німеччини. 

Німецькі літаки Eurofighters перехопили російський літак-розвідник Іл-20М, який залетів з вимкненим транспондером у повітряний простір країн-членів НАТО.

Після того як літаки деякий час супроводжували російський літак, він розвернувся і полетів у напрямку Калінінградської області РФ. 

Раніше повідомляли, що у тиждень з 10 до 16 березня винищувачі НАТО тричі вилітали на перехоплення літаків РФ над країнами Балтії.

Наприкінці лютого французькі винищувачі Rafale перехопили два російські літаки біля узбережжя Латвії.

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