Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник
У четвер винищувачі повітряних сил Німеччини перехопили у повітряному просторі країн НАТО російський літак-розвідник та супроводили його, доки він повернувся у напрямку до Калінінграда.
Як інформує Tagesschau, пише "Європейська правда", про це розповіли у повітряних силах Німеччини.
Німецькі літаки Eurofighters перехопили російський літак-розвідник Іл-20М, який залетів з вимкненим транспондером у повітряний простір країн-членів НАТО.
Після того як літаки деякий час супроводжували російський літак, він розвернувся і полетів у напрямку Калінінградської області РФ.
Раніше повідомляли, що у тиждень з 10 до 16 березня винищувачі НАТО тричі вилітали на перехоплення літаків РФ над країнами Балтії.
Наприкінці лютого французькі винищувачі Rafale перехопили два російські літаки біля узбережжя Латвії.