Винищувачі НАТО тричі вилітали на перехоплення літаків РФ над країнами Балтії

Винищувачі, що виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, минулого тижня тричі піднімалися в повітря для виявлення і супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Міністерства оборони Литви.

За даними відомства, 10 березня винищувачі НАТО піднімалися в повітря для ідентифікації транспортного літака Ан-72, що летів у міжнародному повітряному просторі.

12 березня вони супроводжували два російські винищувачі Су-27, два надзвукові бомбардувальники Ту-22 і один розвідувальний літак Іл-20.

Того ж дня літаки НАТО також піднімалися в повітря для ідентифікації двох літаків Ту-22 і двох Су-27, а також було ідентифіковано пасажирський літак Іл-18.

Російські літаки літали з відключеними радіолокаційними відповідачами, без планів польоту і часто не підтримували радіозв'язок з Регіональним центром управління повітряним рухом, додали у литовському Міноборони.

Нагадаємо, наприкінці лютого французькі винищувачі Rafale перехопили два російські літаки біля узбережжя Латвії.

Перед тим норвезькі F-35 перехопили російську бомбардувальну авіаційну групу на Крайній Півночі.