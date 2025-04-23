Єврокомісія оштрафувала Apple і Meta на 700 млн євро

Європейська комісія визнала, що компанії Apple та Meta порушили вимоги Закону про цифрові ринки (DMA), та оштрафувала їх на 700 млн євро.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву Єврокомісії.

Внаслідок порушення DMA Єврокомісія оштрафувала Apple на 500 млн євро, а Meta – на 200 млн євро.

Як зазначили у заяві, відповідно до DMA, розробники додатків, які поширюють свої продукти через App Store, мають право безкоштовно інформувати користувачів про альтернативні пропозиції поза межами магазину, скеровувати їх до цих пропозицій і надавати можливість здійснювати покупки поза екосистемою Apple.

Однак, як встановила Єврокомісія, Apple встановлює низку обмежень, які не дозволяють розробникам і споживачам повною мірою скористатися перевагами альтернативних каналів розповсюдження або дешевших пропозицій.

Стверджується, що Apple не змогла довести, що такі обмеження є об’єктивно необхідними та пропорційними.

Відтак Єврокомісія зобов’язала Apple усунути технічні та комерційні обмеження, які заважають реалізувати механізми вільного інформування користувачів, і утриматись від подібних дій у майбутньому.

Щодо Meta, згідно з DMA, великі онлайн-платформи зобов’язані отримувати згоду користувача на об’єднання персональних даних з різних сервісів.

Якщо користувач не погоджується, йому має бути надана альтернативна версія сервісу, що використовує менше персональних даних, але залишається функціонально рівноцінною.

Водночас у листопаді 2023 року Meta запровадила модель "Погодься або плати", за якої користувачі могли або погодитися на персоналізовану рекламу, або платити щомісячну підписку за версію без реклами.

Єврокомісія дійшла висновку, що така модель не відповідає DMA, оскільки не давала користувачам реального вибору.

У листопаді 2024 року Meta впровадила нову модель, яка начебто використовує менше даних. Однак рішення від 23 квітня стосується періоду з березня по листопад 2024 року, коли користувачам у ЄС був доступний лише вибір "плати або згоджуйся".

Окрім цього, Єврокомісія також ухвалила рішення припинити вважати Facebook Marketplace платформою, яка підпадає під дію DMA, оскільки у 2024 році вона мала менше ніж 10 тисяч бізнес-користувачів.

У заяві наголосили, що Apple і Meta повинні виконати рішення Єврокомісії протягом 60 днів, інакше їм загрожують періодичні штрафи.

Наприкінці березня писали, що ЄС планує накласти мінімальні штрафи на власника Apple і Facebook Meta відповідно до DMA, оскільки Брюссель прагне уникнути ескалації напруженості у відносинах з президентом США Дональдом Трампом.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила великі технологічні компанії – зокрема X, Meta, Apple і TikTok, – що ЄС готовий повністю застосовувати свої цифрові закони незалежно від того, хто керує цими фірмами або де вони базуються.