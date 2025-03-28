FT: ЄС планує "мінімально" оштрафувати Apple і Meta, щоб не дратувати Трампа

Наступного тижня Європейський Союз планує накласти мінімальні штрафи на власника Apple і Facebook Meta відповідно до закону про цифрові ринки (DMA), оскільки Брюссель прагне уникнути ескалації напруженості у відносинах з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомила газета Financial Times, яка поспілкувалася із проінформованими співрозмовниками, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників газети, очікується, що виробника iPhone оштрафують і зобов'яжуть переглянути правила App Store після розслідування того, чи заважають вони розробникам додатків перенаправляти споживачів на пропозиції за межами своєї платформи.

Регулятори закриють ще одне розслідування щодо Apple, яке стосувалося дизайну екрана вибору веббраузера, без будь-яких подальших санкцій.

Компанія Meta також буде оштрафована і зобов'язана змінити свою модель "плати або погоджуйся", яка змушує користувачів або давати згоду на відстеження даних, або платити абонентську плату за користування її продуктами без реклами.

Як пише газета, згідно з DMA, компанії можуть бути оштрафовані на суму до 10% від їхнього глобального обороту, що може вилитися в мільярди доларів для обох компаній.

Водночас як стверджують анонімні посадовці, Європейська комісія прагне, щоб штрафи були набагато нижчими за цей поріг, оскільки зведення цифрових правил ЄС є відносно новим, а рішення все ще можуть бути оскаржені в суді.

За словами посадовців, нова комісія, яка приступила до роботи в грудні, також більше зосереджується на дотриманні Big Tech-компаніями закону, ніж на потенційних високих штрафах у мільярди євро.

Брюссельські регулятори мають намір припинити справу про те, чи заважає операційна система Apple користувачам змінювати браузери або пошукові системи, після того, як Apple внесла низку змін, намагаючись відповідати правилам ЄС.

Нагадаємо, Трамп підтвердив, що з 2 квітня запровадить тарифи у розмірі 25% на імпорт автомобілів, щоб стимулювати внутрішнє виробництво.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС захищатиме свої інтереси на тлі мит Трампа на автомобілі. Прем'єр Канади також пообіцяв відповідь.

У відповідь на це Трамп пригрозив Канаді і ЄС ще більшими тарифами, якщо вони скоординовано реагуватимуть на його торгову війну.