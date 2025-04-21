Фон дер Ляєн попередила Big Tech: ЄС застосує цифрові правила до всіх – без винятків

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила великі технологічні компанії – зокрема X, Meta, Apple і TikTok, – що Європейський Союз готовий повністю застосовувати свої цифрові закони незалежно від того, хто керує цими фірмами або де вони базуються.

Про це вона заявила у коментарі Politico, пише "Європейська правда".

На запитання видання щодо відданості ЄС своїм цифровим законам, президентка Єврокомісії наголосила, що "правила, ухвалені законодавцями, мають виконуватися".

"Саме тому ми відкрили справи проти TikTok, X, Apple, Meta – лише кілька прикладів. Ми застосовуємо правила справедливо, пропорційно і без упередженості. Нас не хвилює, звідки компанія і хто її очолює. Нас хвилює захист людей", – наголосила вона.

Нещодавно стало відомо, що компанію-власника TikTok ByteDance можуть оштрафувати в ЄС на понад 500 млн євро за незаконну відправку даних європейських користувачів до Китаю.

Потенційно TikTok загрожує третій за розміром штраф за порушення Регламенту, який будь-коли накладався в ЄС: більше за нього сплачували Amazon (746 млн євро) і Meta (1,2 млрд євро).

Точний розмір штрафу TikTok і терміни прийняття рішення не є остаточними і можуть ще змінитися, зазначили джерела Bloomberg.

Про штраф стало відомо на тлі того, що до 5 квітня власник платформи ByteDance мав знайти покупця для американського підрозділу TikTok, інакше додаток буде заборонено в країні, однак пізніше американський президент Дональд Трамп продовжив термін.