Естонія планує облаштувати військову базу біля кордону з РФ

Сили оборони Естонії планують створити в Нарві військову базу, де будуть розміщені понад двісті естонських військовослужбовців і підрозділи союзників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив начальник генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус, якого цитує ERR.

За його словами, Сили оборони бачать необхідність посилення своєї присутності в Нарві – місті, що розташоване неподалік кордону з Росією.

"Командувач Сил оборони заявив про це після консультацій із парламентськими партіями, і він отримав несподівано позитивний відгук", – розповів Карус.

Він зазначив, що розміщення військової бази в Нарві дасть жителям міста "чіткий сигнал про присутність естонської держави".

"Мешканці Нарви зможуть звикнути до того, що військові – частина їхнього повсякденного міського життя, і в певному сенсі цей крок стане демонстрацією того, що Нарва є невід'ємною частиною Естонії", – додав Карус.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони Литви до 2030 року планує вкласти близько 300 млн євро в інфраструктуру авіаційної бази Військово-повітряних сил в Шяуляї.

Повідомляли також, що президент Франції Емманюель Макрон оголосив про наміри модернізувати авіабазу Люксей-Сен-Совер на сході країни, аби вона могла зберігати ядерну зброю.