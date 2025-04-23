Эстония планирует обустроить военную базу у границы с РФ

Силы обороны Эстонии планируют создать в Нарве военную базу, где будут размещены более двухсот эстонских военнослужащих и подразделения союзников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил начальник генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус, которого цитирует ERR.

По его словам, Силы обороны видят необходимость усиления своего присутствия в Нарве – городе, расположенном недалеко от границы с Россией.

"Командующий Силами обороны заявил об этом после консультаций с парламентскими партиями, и он получил неожиданно положительный отклик", – рассказал Карус.

Он отметил, что размещение военной базы в Нарве даст жителям города "четкий сигнал о присутствии эстонского государства".

"Жители Нарвы смогут привыкнуть к тому, что военные – часть их повседневной городской жизни, и в определенном смысле этот шаг станет демонстрацией того, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии", – добавил Карус.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Литвы до 2030 года планирует вложить около 300 млн евро в инфраструктуру авиационной базы Военно-воздушных сил в Шяуляе.

Сообщалось также, что президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерениях модернизировать авиабазу Люксей-Сен-Совер на востоке страны, чтобы она могла хранить ядерное оружие.