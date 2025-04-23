Фаворит президентських перегонів у Польщі дещо втратив підтримку

Мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується в президенти Польщі від партії влади "Громадянська платформа", зберігає лідерство з-поміж кандидатів, але дещо втратив у рейтингу.

Таке показало опитування United Surveys для порталу Wirtualna Polska, повідомляє "Європейська правда".

Підтримку Тшасковському в опитуванні висловили 31,7% респондентів – на 1,8 відсоткового пункта менше в порівнянні з опитуванням United Surveys в середині квітня і 6,6 пункта – з початку цього місяця.

Тим часом директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує колишня партія влади "Право і справедливість", здобув підтримку на рівні 27,6% – на 2,1 пункта більше, ніж у середині квітня, і на 7,5 більше, ніж на початку місяця.

На третьому місці опинився кандидат від ультраправої "Конфедерації" Славомір Менцен із 11,3% – це на 7,5 пункта менше, якщо порівняти з початком квітня, і 2,1 пункта менше порівняно з опитуванням у середині місяця.

Водночас у другому турі виборів Тшасковський перемагає і Навроцького (50,5% проти 40,2%), і Менцена (52,6% проти 42,8%).

Опитування United Surveys було проведене 17-19 квітня 2025 року за допомогою телефонних та онлайн-інтерв'ю на репрезентативній вибірці в 1000 людей.

Як повідомлялося, заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.

Читайте також, чому польським політикам незабаром доведеться пом'якшувати антиукраїнські заяви.