Мер Варшави зберігає шанси стати президентом Польщі

Мер Варшави та кандидат у президенти Польщі від партії влади "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський зберігає шанси виграти вибори у другому турі.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування CBOS, дані якого наводить Onet.

Якби Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість", зустрілися у другому турі виборів, кандидат від "Громадянської коаліції" отримав би 52% голосів. Згідно з опитуванням, Навроцький отримав би 44% голосів.

Якби до другого туру президентських виборів вийшли Тшасковський і антиукраїнський кандидат від партії "Конфедерація" Славомір Менцен, за першого проголосував би 51% виборців, а за другого – 47%.

Опитування проводилося телефонних інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI – 87,5%) та онлайн-інтерв'ю (CAWI – 12,5%) у період з 7 по 9 квітня 2025 року на вибірці 1000 повнолітніх жителів Польщі.

Як повідомлялося, заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.

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