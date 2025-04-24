FT: статус Крыма может создать серьезный дипломатический кризис в НАТО

Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по одностороннему проекту "мирного соглашения" администрации Трампа, который предусматривает признание Соединенными Штатами Крыма частью России, подорвут трансатлантическую безопасность и даже сорвут саммит НАТО в конце июня.

Об этом пишет издание Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Администрация Трампа представила Киеву проект соглашения с условиями, очень выгодными для Москвы, включая признание США суверенитета России над Крымом. Западные чиновники сообщили FT, что европейские столицы не поддержат никаких шагов США по признанию Крыма российским или давления на Киев, чтобы тот согласился на это.

По словам чиновников из неназванных государств, они будут придерживаться своей давней позиции: они не примут ничего, что касается суверенитета Украины, против чего выступает Владимир Зеленский.

Для европейцев идея признания аннексии Крыма неприемлема, поскольку это разрушило бы основанный на правилах порядок, который на протяжении поколений обеспечивал мир на континенте. "Крым и стремление (Украины) к членству в НАТО являются для нас красной линией. Мы не можем от них отказаться", – заявил неназванный высокопоставленный чиновник из ЕС.

По словам европейского чиновника, администрации Трампа уже было сказано, что европейские столицы не смогут признать Крым российским. Крупнейшие европейские государства НАТО должны "отговорить" Вашингтон от односторонних действий, добавил чиновник.

Статус Крыма может вызвать серьезный дипломатический кризис в НАТО, отмечает издание. Перед предложением США представители НАТО пытались преуменьшить внутренние разногласия по Украине, настаивая, что ежегодный саммит лидеров Альянса в Гааге будет посвящен вопросам оборонных расходов, а не войне, по словам участников обсуждений.

Однако предложенная Трампом сделка и возможность того, что США могут отказаться от переговоров, обвинить Киев и нормализовать отношения с Москвой, могут привести к расколу среди лидеров НАТО. "Главный вопрос саммита – это наше отношение к Украине", – заявил западный чиновник.

Подобные разногласия, вероятно, углубятся и в ЕС, в частности относительно того, что делать с экономическими санкциями, введенными Евросоюзом против России, если Вашингтон решит снять свои ограничения.

"Ситуация выглядит очень плохо", – заявил чиновник ЕС. По его словам, любой шаг США по признанию Крыма частью России или требование к европейским столицам смягчить санкции против Москвы "уничтожит единство ЕС".

Администрация Дональда Трампа, по данным СМИ, передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Трамп раскритиковал заявление, сказав, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского "вредят мирным переговорам".

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