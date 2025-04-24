Президент Володимир Зеленський заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, яку обговорили українська, європейська команда і представники Америки, результат обговорень у вигляді документа знаходиться на столі у його американського колеги Дональда Трампа.

Про це він сказав на спільній з президентом ПАР Сирілом Рамафосою пресконференції за підсумками переговорів в ПАР, пише "Європейська правда".

Зеленського запитали щодо "компромісів" у питанні окупованих Росією територій, на що він сказав, що Сполучені Штати Америки запропонували своє бачення щодо цього питання.

"У Лондоні була зустріч. Значить, там була відповідна стратегія, яку вони запропонували", – сказав він.

За його словами, українська делегація, європейська команда і представники Сполучених Штатів поговорили й "на папері з'явилися відповідні пункти".

"Після пропозиції Сполучених Штатів з'явився інший папір. І я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у президента Трампа", – зазначив він.

Окремо Зеленський наголосив, що все, що суперечить українським цінностям або Конституції – не може бути в будь-яких домовленостях.

Адміністрація Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Газета Financial Times пише, що деякі європейські посадовці побоюються, що розбіжності щодо одностороннього проєкту "мирної угоди" адміністрації Трампа, який передбачає визнання Сполученими Штатами Криму частиною Росії, підірвуть трансатлантичну безпеку і навіть зірвуть саміт НАТО наприкінці червня.

За словами посадовців із неназваних держав, вони будуть дотримуватися своєї давньої позиції: вони не приймуть нічого, що стосується суверенітету України, проти чого виступає Володимир Зеленський.

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