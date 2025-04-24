Зеленский: у Трампа на столе лежит формат стратегии по территориям Украины, согласованный в Лондоне

Президент Владимир Зеленский заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, которую обсудили украинская, европейская команда и представители Америки, результат обсуждений в виде документа лежит на столе у его американского коллеги Дональда Трампа.

Об этом он сказал на совместной с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой пресс-конференции по итогам переговоров в ЮАР, пишет "Европейская правда".

Зеленского спросили о "компромиссах" в вопросе оккупированных Россией территорий, на что он сказал, что Соединенные Штаты Америки предложили свое видение по этому вопросу.

"В Лондоне была встреча. Значит, там была соответствующая стратегия, которую они предложили", – сказал он.

По его словам, украинская делегация, европейская команда и представители Соединенных Штатов поговорили и "на бумаге появились соответствующие пункты".

"После предложения Соединенных Штатов появилась другая бумага. И я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у президента Трампа", – отметил он.

Отдельно Зеленский отметил, что все, что противоречит украинским ценностям или Конституции – не может быть в любых договоренностях.

Администрация Трампа, по данным СМИ, передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Газета Financial Times пишет, что некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по одностороннему проекту "мирного соглашения" администрации Трампа, который предусматривает признание Соединенными Штатами Крыма частью России, подорвут трансатлантическую безопасность и даже сорвут саммит НАТО в конце июня.

По словам чиновников из неназванных государств, они будут придерживаться своей давней позиции: они не примут ничего, что касается суверенитета Украины, против чего выступает Владимир Зеленский.

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