Макрон після ракетного удару РФ: гнів США має бути спрямований лише на Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон після масованого ракетного удару РФ по Україні заявив, що хотів би "нагадати людям факти" про те, хто насправді є агресором у цій війні.

Заяву французького президента наводить BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Як підкреслив Макрон, агресор у нинішній ситуації лише один – і це Росія.

Тому, за його словами, "гнів Америки має бути спрямований тільки на одну людину: президента Путіна".

Макрон додав, що "позиція Франції незмінна і лишатиметься такою".

"Ми виступаємо за суверенітет і територіальну цілісність, поважаючи міжнародне право. Ми продовжуватимемо захищати право українського народу жити в мирі на своїй території та в межах своїх міжнародно визнаних кордонів", – зазначив він.

Французький президент також закликав господаря Кремля Владіміра Путіна "припинити брехати".

"Він каже "я хочу миру", а сам продовжує бомбити і вбивати людей в Україні. Якщо він скаже "так", завтра у нас буде припинення вогню", – додав він.

Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Загалом Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, ППО збила 112 ворожих повітряних цілей.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.

Після масованої атаки РФ президент США Дональд Трамп закликав Путіна "зупинитись".