Трамп про удар Росії по Києву: "Владіміре, зупинись!"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "не задоволений" смертоносним російським ударом по Києву у четвер, 24 квітня.

Про це він написав у себе в Truth Social, передає "Європейська правда".

Американський президент заявив, що "не задоволений російськими ударами по Києву". Така його заява прозвучала на тлі смертоносного удару російської армії по українській столиці, внаслідок якого загинуло щонайменше восьмеро людей.

"Це не було необхідно, і дуже невчасно. Владіміре, зупинись!" – написав він.

Трамп також заявив, що начебто "5 тисяч солдатів щотижня гинуть", не уточнюючи, що саме він має на увазі.

"Давайте укладемо мирну угоду!" – закликав американський президент.

Скриншот: Truth Social

Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Загалом Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, ППО збила 112 ворожих повітряних цілей.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.

А президент Володимир Зеленський переконаний, що нічна масована атака РФ на Київ та інші міста пов'язана зі спробою Кремля чинити тиск на США.

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