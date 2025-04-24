Сибіга після нічної атаки РФ: тиснути треба на Москву, а не на Київ

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав до тиску на Росію для досягнення миру після того, як РФ здійснила масовану повітряну атаку у ніч проти 24 квітня.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр відзначив, що Росія здійснила масований ракетний і безпілотний удар по Україні, націлений на цивільне населення Києва та інших регіонів.

"Вчорашні максималістські вимоги Росії до України вивести війська з її регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами свідчать про те, що саме Росія, а не Україна, є перешкодою на шляху до миру. Тиск слід чинити на Москву, а не на Київ", – заявив Сибіга.

Він підкреслив, що столиця України пережила особливо жахливу і гучну ніч – наразі повідомляється про 9 загиблих цивільних осіб у Києві та понад 70 поранених, серед яких 6 дітей.

Інші міста та населені пункти по всій Україні також стали мішенями російських ракет і безпілотників посеред ночі, в результаті чого загинули та були поранені цивільні особи, додав Сибіга.

"Своїми діями, а не словами, Путін демонструє, що не поважає жодних мирних зусиль і хоче лише продовжувати війну. Слабкість і поступки не зупинять його терор і агресію. Це можуть зробити лише сила і тиск", – відзначив глава МЗС України.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Росія готова до "мирної угоди", натомість із президентом України Володимиром Зеленським домовитись важче.