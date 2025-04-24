Макрон после ракетного удара РФ: гнев США должен быть направлен только на Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон после массированного ракетного удара РФ по Украине заявил, что хотел бы "напомнить людям факты" о том, кто на самом деле является агрессором в этой войне.

Заявление французского президента приводит BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Как подчеркнул Макрон, агрессор в нынешней ситуации только один – и это Россия.

Поэтому, по его словам, "гнев Америки должен быть направлен только на одного человека: президента Путина".

Макрон добавил, что "позиция Франции неизменна и будет оставаться такой".

"Мы выступаем за суверенитет и территориальную целостность, уважая международное право. Мы будем продолжать защищать право украинского народа жить в мире на своей территории и в пределах своих международно признанных границ", – отметил он.

Французский президент также призвал хозяина Кремля Владимира Путина "прекратить врать".

"Он говорит "я хочу мира", а сам продолжает бомбить и убивать людей в Украине. Если он скажет "да", завтра у нас будет прекращение огня", – добавил он.

Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Всего Россия выпустила по Украине 215 ракет разного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей.

Глава МИД Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ отметил, что в попытках прекратить войну давить надо на Москву, а не на Киев.

После массированной атаки РФ президент США Дональд Трамп призвал Путина "остановиться".