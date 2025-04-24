В Естонії хочуть запустити завод із виробництва вибухівки

Міністерство фінансів Естонії має намір отримати дозвіл для створення держкомпанії з виробництва вибухової речовини RDX (гексогену).

Про це йшлося на засіданні естонського уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Нове акціонерне товариство під назвою Hexest AS буде створене найближчими тижнями, після чого передано у відання Міністерства оборони.

"Будівництво заводу вибухових речовин додасть велику додаткову цінність оборонному промпарку і виробникам боєприпасів, які будуть там працювати", – повідомив міністр оборони Ханно Певкур.

Продукція заводу з виробництва вибухової речовини допоможе забезпечити якісною сировиною виробників боєприпасів, які працюватимуть у створюваному оборонному промпарку, а також збільшити експорт.

Підприємство буде створено зі стовідсотковою державною участю, проте планується залучити інвесторів і в майбутньому скоротити державну участь до 50%.

Планується, що завод почне роботу в першій половині 2028 року і вийде на повну потужність у другій половині того ж року.

Вироблену на новому заводі вибухову речовину можна використовувати в мінах, снарядах і ракетних боєголовках. Передбачається, що щорічно вироблятимуть 600 тонн гексогену.

ЗМІ раніше повідомили, що Велика Британія різко збільшить свої можливості з виробництва вибухівки і боєприпасів, щоб більше не залежати від США і Франції в поставках.