В Эстонии хотят запустить завод по производству взрывчатки

Министерство финансов Эстонии намерено получить разрешение для создания госкомпании по производству взрывчатого вещества RDX (гексогена).

Об этом шла речь на заседании эстонского правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Новое акционерное общество под названием Hexest AS будет создано в ближайшие недели, после чего передано в ведение Министерства обороны.

"Строительство завода взрывчатых веществ придаст большую дополнительную ценность оборонному промпарку и производителям боеприпасов, которые будут там работать", – сообщил министр обороны Ханно Певкур.

Продукция завода по производству взрывчатого вещества поможет обеспечить качественным сырьем производителей боеприпасов, которые будут работать в создаваемом оборонном промпарке, а также увеличить экспорт.

Предприятие будет создано со стопроцентным государственным участием, однако планируется привлечь инвесторов и в будущем сократить государственное участие до 50%.

Планируется, что завод начнет работу в первой половине 2028 года и выйдет на полную мощность во второй половине того же года.

Производимое на новом заводе взрывчатое вещество можно использовать в минах, снарядах и ракетных боеголовках. Предполагается, что ежегодно будут производить 600 тонн гексогена.

СМИ ранее сообщили, что Великобритания резко увеличит свои возможности по производству взрывчатки и боеприпасов, чтобы больше не зависеть от США и Франции в поставках.