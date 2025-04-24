Орбан знову публічно закликав угорців зупинити вступ України в ЄС

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан вирішив нагадати, що виступає проти вступу України до Європейського Союзу.

Така його думка була знайдена на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

У дописі угорський премʼєр заявив, що вступ України до ЄС "ставить під загрозу все, чого ми досягли до цього часу", не уточнивши, про які саме досягнення йдеться.

"Не дамо їм зневажити угорців! Голосуйте!" – додав Орбан, рекламуючи так звані "консультації", які тривають в Угорщині.

У квітні угорцям почали розсилати бюлетені для "національної консультації" про членство України в Європейському Союзі, прямо закликаючи голосувати проти.

Ініціатор консультацій, Орбан публічно похизувався голосом "проти" майбутньої євроінтеграції України.

Як повідомляла "ЄвроПравда", цю думку угорська пропаганда обстоювала відвертою брехнею та маніпуляціями.