Орбан снова публично призвал венгров остановить вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил напомнить, что выступает против вступления Украины в Европейский Союз.

Такое его мнение было найдено на Facebook, сообщает "Европейская правда".

В посте венгерский премьер заявил, что вступление Украины в ЕС "ставит под угрозу все, чего мы достигли до этого времени", не уточнив, о каких именно достижениях идет речь.

"Не дадим им унизить венгров! Голосуйте!" – добавил Орбан, рекламируя так называемые „консультации", которые продолжаются в Венгрии.

В апреле венграм начали рассылать бюллетени для „национальной консультации" о членстве Украины в Европейском Союзе, прямо призывая голосовать против.

Инициатор консультаций, Орбан публично похвастался голосом "против" будущей евроинтеграции Украины.

Как сообщала "ЕвроПравда", это мнение венгерская пропаганда отстаивала откровенной ложью и манипуляциями.