TikTok оголосив заходи для боротьби з дезінформацією напередодні виборів у Румунії

У четвер TikTok оголосив про нові заходи задля безпеки майбутніх виборів президента у Румунії після того, як наприкінці минулого року було скасовано результат попередніх.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Технологічна компанія оголосила про створення виборчого центру в рамках своїх зусиль із забезпечення безпеки президентських виборів, запланованих на 4 і 18 травня.

Центр очолить робоча група, до складу якої увійдуть "експерти з кібербезпеки, обманних практик, дезінформації та чесності виборів", повідомили у TikTok.

TikTok також заявив, що має намір співпрацювати з національними органами влади та організаціями з перевірки фактів перед виборами, щоб виявляти та повідомляти про онлайн-контент, який порушує правила спільноти.

З грудня TikTok перебуває під посиленим контролем відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (DSA) після рішення судової влади Румунії про скасування національних виборів.

Європейська комісія окремо розпочала офіційне розслідування, щоб оцінити, чи не порушила TikTok цілісність виборів, зокрема у зв'язку з її системами рекомендацій та політикою щодо політичної реклами та платного політичного контенту.

Нагадаємо, на початку грудня Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Джорджеску – антизахідного кандидата, який несподівано переміг у першому турі виборів президента Румунії – повʼязали з кампанією іноземного втручання через TikTok.

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