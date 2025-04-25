TikTok объявил о мерах по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в Румынии

В четверг TikTok объявил о новых мерах для обеспечения безопасности предстоящих президентских выборов в Румынии после того, как в конце прошлого года были отменены результаты предварительных выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Технологическая компания объявила о создании избирательного центра в рамках своих усилий по обеспечению безопасности президентских выборов, запланированных на 4 и 18 мая.

Центр возглавит рабочая группа, в состав которой войдут "эксперты по кибербезопасности, обманным практикам, дезинформации и честности выборов", сообщили в TikTok.

TikTok также заявил, что намерен сотрудничать с национальными органами власти и организациями по проверке фактов перед выборами, чтобы выявлять и сообщать об онлайн-контенте, который нарушает правила сообщества.

С декабря TikTok находится под усиленным контролем в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах (DSA) после решения судебных властей Румынии об отмене национальных выборов.

Европейская комиссия отдельно начала официальное расследование, чтобы оценить, не нарушила ли TikTok целостность выборов, в частности в связи с ее системами рекомендаций и политикой в отношении политической рекламы и платного политического контента.

Напомним, в начале декабря Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джорджеску.

Джорджеску – антизападный кандидат, который неожиданно победил в первом туре выборов президента Румынии – был связан с кампанией иностранного вмешательства через TikTok.

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