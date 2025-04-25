Польща думає попросити виняток з фінансових правил ЄС, щоб зберегти високі видатки на оборону

В уряді Польщі думають звернутися до Єврокомісії та попросити про виняток із європейських лімітів запозичень задля збереження високих видатків на оборонні потреби без порушень правил ЄС.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це сказав міністр фінансів Анджей Доманський.

Міністр розповів, що наступного тижня польський уряд, ймовірно, проситиме ЄК надати виняток із правил запозичень для країн Євросоюзу – щоб Польща могла зберігати високі видатки на оборону.

У березні Єврокомісія виступила з пропозицією дозволити країнам-членам збільшити річні видатки на оборону на 1,5% ВВП на чотири роки без дисциплінарних заходів, навіть якщо це призведе до дефіциту понад 3% ВВП, що зараз є граничним показником.

"Ми серйозно розглядаємо подання звернення щодо винятку", – зазначив Доманський, додавши, що рішення з цього приводу ухвалять до кінця місяця – тобто вже найближчими днями.

Досі, окрім Польщі, інтерес до цього висловлювала лише Португалія, тоді як Італія, Франція та Іспанія налаштовані скептично.

Детально про ідею Єврокомісії читайте у статті "Так" переозброєнню Європи, "майже так" допомозі Україні: про що домовився оборонний саміт ЄС.

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