Частина зі 150 млрд євро на "переозброєння Європи" піде також до ЗСУ – єврокомісар

Ініціатива з "переозброєння Європи" (Rearm Europe), представлена Єврокомісією, розроблена так, щоби частина цих коштів була витрачена на переозброєння української армії.

Про це заявив єврокомісар Валдіс Домбровскіс, відповідаючи на запитання "Європейської правди" на зустрічі з журналістами у Києві.

Домбровскіс нагадав, що 800-мільярдна ініціатива Rearm Europe, розроблена для фінансування переозброєння української армії, у якості одного зі своїх елементів заохочує співпрацю між європейськими та українськими оборонними компаніями.

Також одним з її елементів є надання державам-членам 150 мільярдів євро для спільних закупівель військової техніки країнами-членами ЄС. "Це має бути військове обладнання, яке виробляється в ЄС, Європейському економічному просторі або те, що виробляється в Україні", – нагадав єврокомісар.

Відповідаючи на запитання "ЄвроПравди", Домбровскіс наголосив, що закуплена за цим механізмом техніка може бути передбачена і для ЗСУ.

"Це може бути використано для надання військової підтримки Україні", – заявив він.

Запропонована Єврокомісією схема не накладає на держави-члени обов’язку щодо частки фінансування, переданої ЗСУ, але містить заходи, які дозволять передачу зброї Україні. "Надання країнам-членам ЄС додаткової фіскальної гнучкості, безумовно, спростить прийняття таких рішень країнами-членами ЄС", – пояснив він.

"Ми не уточнюємо тип товарів – це можуть бути боєприпаси, це може бути артилерія тощо", – додав єврокмісар.

Як повідомлялося, Домбровскіс у Києві також розповів, як ЄС допомагатиме бюджету України до кінця 2025 року.

Зауважмо, що "Біла книга" ЄС щодо оборони передбачає передачу 2 млн снарядів для України щороку.