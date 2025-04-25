Польша думает попросить исключение из финансовых правил ЕС, чтобы сохранить высокие расходы на оборону

В правительстве Польши думают обратиться к Еврокомиссии и попросить об исключении из европейских лимитов заимствований для сохранения высоких расходов на оборонные нужды без нарушений правил ЕС.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом сказал министр финансов Анджей Доманский.

Министр рассказал, что на следующей неделе польское правительство, вероятно, попросит ЕК предоставить исключение из правил заимствований для стран Евросоюза, чтобы Польша могла сохранить высокие расходы на оборону.

В марте Еврокомиссия выступила с предложением разрешить странам-членам увеличить годовые расходы на оборону на 1,5% ВВП на четыре года без дисциплинарных мер, даже если это приведет к дефициту более 3% ВВП, что сейчас является предельным показателем.

"Мы серьезно рассматриваем подачу обращения об исключении", – отметил Доманский, добавив, что решение по этому поводу примут до конца месяца – то есть уже в ближайшие дни.

До сих пор, кроме Польши, интерес к этому выражала только Португалия, тогда как Италия, Франция и Испания настроены скептически.

Подробно об идее Еврокомиссии читайте в статье "Да" перевооружению Европы, "почти да" помощи Украине: о чем договорился оборонный саммит ЕС.

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