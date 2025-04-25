У Трампа вже нема крайніх термінів для "мирної угоди" між Україною і РФ

Президент США Дональд Трамп спростував свої ж слова про те, що в нього є крайній термін для досягнення "мирного врегулювання" між Україною та Росією.

Про це він сказав журналістам неподалік Білого дому 25 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що його посланник Стів Віткофф зустрічається з ватажком Кремля Владіміром Путіним, і висловив сподівання, що в майбутньому "ми укладемо багато вигідних угод".

"Ми будемо намагатися припинити війну, щоб врятувати 5 тисяч людей кожного тижня (які гинуть. – Ред.)… Для мене буде великою честю, якщо я зможу це зробити. Я думаю, що ми вже досить близько", – додав він.

На уточнення про те, яким у президента США є крайній термін досягнення цієї мети, він відповів, що "крайнього терміну немає".

"Я просто хочу зробити це якомога швидше", – сказав Трамп.

Буквально напередодні в Білому домі американський президент сказав, що в нього є "власний крайній термін", до якого потрібно досягти "миру" між Україною та Росією.

"І після цього наше ставлення (до "мирного врегулювання". – Ред.) буде зовсім іншим, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси це зробити (досягти "миру". – Ред.)", – підсумував Трамп.

Також він казав, що воліє відповісти на питання про можливі санкції проти Росії "за тиждень".