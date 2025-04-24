Трамп: Росія і Україна "хочуть миру" і повинні "сісти за стіл переговорів"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США мають певний крайній термін для досягнення "мирної угоди" між Україною та Росією, які мають "сісти за стіл переговорів".

Про це він сказав журналістам перед зустріччю з норвезьким премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стьоре у Білому домі 24 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Трамп висловив переконання, що Київ і Москва "обидва хочуть миру, але вони повинні сісти за стіл переговорів".

"Ми дуже довго чекаємо. Вони повинні сісти за стіл переговорів. І я думаю, що ми отримаємо мир", – додав він.

Президент США також сказав, що у повномасштабній війні Росії проти України кожного тижня гинуть "5000 молодих людей", яких потрібно врятувати, і йому "не подобається, що це займає багато часу".

"Але я думаю, що вони обидва хочуть укласти мир. Я в це вірю. Між ними багато ненависті, багато сильної неприязні, багато недовіри. Але я думаю, що ми це зробимо, я сподіваюся, що ми це зробимо заради багатьох молодих людей, які гинуть", – сказав Трамп.

Далі він заявив, що в нього є "власний крайній термін", до якого потрібно досягти "миру" між Україною та Росією.

"У нас є крайній термін. І після цього наше ставлення (до "мирного врегулювання". – Ред.) буде зовсім іншим, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси це зробити (досягти "миру". – Ред.)", – підсумував Трамп.

Раніше президент США заявив, що "не задоволений" російськими ракетними ударами по Києву, які забрали життя щонайменше 12 людей, звернувся до господаря Кремля: "Владіміре, зупинись!"

За інформацією ЗМІ, США також вимагатимуть від Росії визнати право України на власні збройні сили та оборонну промисловість у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.