У Трампа уже нет крайних сроков для "мирного соглашения" между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп опроверг свои же слова о том, что у него есть крайний срок для достижения "мирного урегулирования" между Украиной и Россией.

Об этом он сказал журналистам недалеко от Белого дома 25 апреля, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что его посланник Стив Уиткофф встречается с главой Кремля Владимиром Путиным, и выразил надежду, что в будущем "мы заключим много выгодных соглашений".

"Мы будем пытаться прекратить войну, чтобы спасти 5 тысяч человек каждую неделю (которые гибнут. – Ред.)... Для меня будет большой честью, если я смогу это сделать. Я думаю, что мы уже достаточно близки", – добавил он.

На уточнение о том, какой у президента США крайний срок достижения этой цели, он ответил, что „крайнего срока нет".

"Я просто хочу сделать это как можно быстрее", – сказал Трамп.

Буквально накануне в Белом доме американский президент сказал, что у него есть „собственный крайний срок", к которому нужно достичь „мира" между Украиной и Россией.

"И после этого наше отношение (к "мирному урегулированию". – Ред.) будет совсем другим, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы это сделать (достичь "мира". – Ред.)", – подытожил Трамп.

Также он сказал, что предпочитает ответить на вопрос о возможных санкциях против России "через неделю".