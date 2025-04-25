Розвідка Британії проаналізувала останній масований удар РФ по Україні

Розвідка Великої Британії в своєму огляді проаналізувала останній масований ракетний удар РФ по Україні в ніч на четвер, 24 квітня.

Огляд публікує британське Міністерство оборони в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, в атаці були задіяні стратегічна авіація, бомбардувальники, кораблі Чорноморського флоту і наземні установки.

Основними цілями стали Київ і Харків. Також під ударом опинились інші міста України.

"Атака такою комбінацією засобів майже напевно здійснювалась, щоб перевантажити систему ППО України. Повітряні сили України заявили про перехоплення 112 цілей, а також про придушення інших за допомогою засобів радіоелектронної боротьби", – йдеться в огляді.

У розвідці додали, що крилаті ракети Х-101 залишаються основним засобом для російських масованих ударів.

Нещодавнє 30-денне припинення вогню в енергетичній сфері дало змогу Росії поповнити свої запаси, які до цього використовували лише двічі з початку березня, вважають у розвідці.

"Відновлення запасів дає змогу стратегічній авіації перебувати в готовності до завдання подібних ударів практично без попередження, у зручний для Росії час, тоді як РФ продовжує вести звичайні ударні операції", – резюмували в огляді.

Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Загалом Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, ППО збила 112 ворожих повітряних цілей.

Після масованої атаки РФ президент США Дональд Трамп закликав Путіна "зупинитись".

А президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "гнів Америки має бути спрямований тільки на одну людину: президента Путіна".