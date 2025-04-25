Зеленський відреагував на нові висловлювання Трампа про Крим

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву українського президента наводить "Інтерфакс-Україна".

Так Зеленський відповів на заяви президента США Дональда Трампа про те, що Крим має залишитися російським.

"Наша позиція – вона незмінна: тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України вирішує: усі тимчасово окуповані території – вони тимчасово окуповані, вони всі належать Україні, українському народу. Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території", – підкреслив глава держави.

Він додав, що це абсолютно справедлива позиція, яка також законна з точки зору міжнародного права.

"В цьому навіть ті країни, які балансують постійно відносно між нами і Росією, навіть вони всі визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи півострів Крим", – резюмував Зеленський.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір". За словами президента, він був укладений після того, як українська делегація, європейська команда і представники Сполучених Штатів "поговорили" у Лондоні.