Зеленский отреагировал на новые высказывания Трампа о Крыме

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина никогда не признает юридически российскими любые временно оккупированные территории.

Как сообщает "Европейская правда", заявление украинского президента приводит "Интерфакс-Украина".

Так Зеленский ответил на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Крым должен остаться российским.

"Наша позиция – она неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины решает: все временно оккупированные территории – они временно оккупированы, они все принадлежат Украине, украинскому народу. Украина не будет признавать юридически любые временно оккупированные территории", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что это абсолютно справедливая позиция, которая также законна с точки зрения международного права.

"В этом даже те страны, которые балансируют постоянно относительно между нами и Россией, даже они все признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая полуостров Крым", – резюмировал Зеленский.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появилась другая бумага". По словам президента, он был заключен после того, как украинская делегация, европейская команда и представители Соединенных Штатов "поговорили" в Лондоне.