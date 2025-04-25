Президент Литви назвав "бомбою уповільненої дії" можливе визнання Криму за РФ

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що можливе де-юре визнання російського контролю над Кримом стане "бомбою уповільненої дії".

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Так Науседа відреагував на нові висловлювання президента США Дональда Трампа, який сказав, що Крим має залишитися російським.

"Якщо ми зробимо те, що пропонується, і визнаємо Крим де-юре російським, це буде бомба сповільненої дії, яка вибухатиме і вибухатиме весь час", – сказав він.

Науседа додав, що насамперед потрібно запитати в самої України, яка зазнала нападу, що вона думає з цього приводу.

"Тому що це країна, яка зазнала найтяжчих втрат, де постраждало багато людей...Зруйнована інфраструктура, зруйнована економіка. То хіба вони не мають права сказати дуже важливе слово про те, що вони думають про ці пропозиції?", – підкреслив він.

Раніше Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території.