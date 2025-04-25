Президент Литвы назвал "бомбой замедленного действия" возможное признание Крыма за РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что возможное де-юре признание российского контроля над Крымом станет "бомбой замедленного действия".

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Так Науседа отреагировал на новые высказывания президента США Дональда Трампа, который сказал, что Крым должен остаться российским.

"Если мы сделаем то, что предлагается, и признаем Крым де-юре российским, это будет бомба замедленного действия, которая будет взрываться и взрываться все время", – сказал он.

Науседа добавил, что прежде всего нужно спросить у самой Украины, которая подверглась нападению, что она думает по этому поводу.

"Потому что это страна, которая понесла тяжелейшие потери, где пострадало много людей... Разрушена инфраструктура, разрушена экономика. Так разве они не имеют права сказать очень важное слово о том, что они думают об этих предложениях?", – подчеркнул он.

Ранее Зеленский отметил, что Украина никогда не признает юридически российскими любые временно оккупированные территории.