Рубіо призначив недосвідченого консультанта відповідальним за Росію та Європу у Держдепі

Державний секретар Марко Рубіо призначив колишнього члена свого апарату в Сенаті, який в основному має досвід роботи бізнес-консультантом, головним посадовцем Державного департаменту США у справах Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення Держдепу.

Зміна високопосадовця, який допомагає контролювати зв'язки США з Європою в Державному департаменті, відбувається в той час, коли Вашингтон управляє все більш напруженими відносинами з континентом.

Зміна також відбувається на тлі обіцянок кардинальної реорганізації Державного департаменту, спрямованої на забезпечення сумлінного виконання відомством пріоритетів Трампа "Америка понад усе".

Луїс Боно, старший офіцер дипломатичної служби, який був призначений старшим співробітником Бюро європейських та євразійських справ Держдепартаменту, коли Трамп вступив на посаду в січні, написав співробітникам у п'ятницю, що Брендан Ханрахан візьме на себе цю роль.

Біографія, розміщена на сайті департаменту пізніше в п'ятницю, підтвердила це призначення.

"Брендан має цінний досвід роботи в приватному секторі та Сенаті, де він працював у штаті секретаря, що робить його добре підготовленим до того, щоб очолити бюро під час реорганізації та успішно просувати порядок денний держсекретаря в Європі та за її межами", – написав Боно у внутрішньому електронному листі в п'ятницю, який бачило агентство Reuters.

Було незрозуміло, яку роль виконував Ханрахан в офісі Рубіо в Сенаті і як довго він там працював, а також чи має він безпосередній досвід роботи у сфері зовнішньої політики.

Нова посада Ханрахана – "старший офіцер бюро" – зазвичай передбачає призначення на тимчасову посаду.

Він виконує свої обов'язки доти, доки не буде затверджений Сенатом помічник міністра – посада, яку ще має бути призначена. Не одразу було зрозуміло, чи Ханрахана призначили на тимчасову посаду, чи на довший період.

Два посадовці Державного департаменту, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що деякі співробітники занепокоєні очевидною відсутністю у Ханрахана відповідного досвіду.

У біографії Ханрахана, опублікованій Держдепартаментом у п'ятницю, зазначено, що раніше він був інвестором у Bain Capital у команді приватних інвестицій в Північній Америці, а свою кар'єру розпочав у McKinsey & Company.

Він також працював консультантом з питань політики в Комітеті з питань малого бізнесу та підприємництва Сенату США під керівництвом тодішнього сенатора Рубіо.

У біографії не згадується про безпосередній досвід роботи над питаннями зовнішньої політики.

Керівник Європейського бюро Державного департаменту зазвичай відіграє провідну роль у відносинах Вашингтона з європейськими країнами, включаючи Україну, а також Росію.

Відколи в лютому 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, посадовці Державного департаменту, які виконують цю роль, відіграють важливу роль у дипломатії Вашингтона з Європою та в управлінні відносинами з Росією. Ці посадовці майже завжди затверджувалися Сенатом.

Досі переговори адміністрації з Росією вів спеціальний посланник Трампа і його близький друг Стів Віткофф, який у п'ятницю здійснив свій четвертий візит до Москви з моменту вступу Трампа на посаду, щоб зустрітися з главою Росії Владіміром Путіним.