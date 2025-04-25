У Кремлі похизувались "дуже корисною" розмовою Путіна та Віткоффа

Зустріч глави Кремля Владіміра Путіна з посланником президента США Стівом Віткоффом дозволила "зблизити позиції" сторін, заявили у Кремлі.

Відповідний коментар помічника Путіна Юрія Ушакова для російських ЗМІ цитує "Європейська правда".

За словами Ушакова, тригодинна "бесіда" Путіна з Віткоффом "мала конструктивний і дуже корисний характер" та "дозволила додатково зблизити позиції Росії і США" з низки питань.

"Що стосується безпосередньо української кризи, то мова йшла, зокрема, про можливість відновлення прямих переговорів між представниками Росії та України", – сказав він.

Нагадаємо, це вже четвертий візит посланника Трампа у Москву та його зустріч із Путіним, за допомогою яких США хочуть домогтись "мирного врегулювання" в Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив у четвер, що Кремль "готовий досягти угоди" зі США щодо України, хоча, за його словами, деякі елементи домовленості потрібно "доопрацювати".

Тим часом колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив з різкою критикою ідей президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

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