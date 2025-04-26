Рубио назначил неопытного консультанта на должность дипломата по вопросам России и Европы

Государственный секретарь Марко Рубио назначил бывшего члена своего аппарата в Сенате, который в основном имеет опыт работы бизнес-консультантом, главным должностным лицом Государственного департамента США по делам Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Госдепа.

Изменение чиновника, который помогает контролировать связи США с Европой в Государственном департаменте, происходит в то время, когда Вашингтон управляет все более напряженными отношениями с континентом.

Изменение также происходит на фоне обещаний кардинальной реорганизации Государственного департамента, направленной на обеспечение добросовестного выполнения ведомством приоритетов Трампа "Америка превыше всего".

Луис Боно, старший офицер дипломатической службы, который был назначен старшим сотрудником Бюро европейских и евразийских дел Госдепартамента, когда Трамп вступил в должность в январе, написал сотрудникам в пятницу, что Брендан Ханрахан возьмет на себя эту роль.

Биография, размещенная на сайте департамента позже в пятницу, подтвердила это назначение.

"Брендан имеет ценный опыт работы в частном секторе и Сенате, где он работал в штате секретаря, что делает его хорошо подготовленным к тому, чтобы возглавить бюро во время реорганизации и успешно продвигать повестку дня госсекретаря в Европе и за ее пределами", – написал Боно во внутреннем электронном письме в пятницу, которое видело агентство Reuters.

Было непонятно, какую роль выполнял Ханрахан в офисе Рубио в Сенате и как долго он там работал, а также имеет ли он непосредственный опыт работы в сфере внешней политики.

Новая должность Ханрахана – "старший офицер бюро" – обычно предполагает назначение на временную должность.

Он выполняет свои обязанности до тех пор, пока не будет утвержден Сенатом помощник министра – должность, которая еще должна быть назначена. Не сразу было понятно, Ханрахана назначили на временную должность или на более длительный период.

Два чиновника Государственного департамента, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что некоторые сотрудники обеспокоены очевидным отсутствием у Ханрахана соответствующего опыта.

В биографии Ханрахана, опубликованной Госдепартаментом в пятницу, указано, что ранее он был инвестором в Bain Capital в команде частных инвестиций в Северной Америке, а свою карьеру начал в McKinsey & Company.

Он также работал консультантом по вопросам политики в Комитете по вопросам малого бизнеса и предпринимательства Сената США под руководством тогдашнего сенатора Рубио.

В биографии не упоминается о непосредственном опыте работы над вопросами внешней политики.

Руководитель Европейского бюро Государственного департамента обычно играет ведущую роль в отношениях Вашингтона с европейскими странами, включая Украину, а также Россию.

С тех пор как в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, должностные лица Государственного департамента, выполняющие эту роль, играют важную роль в дипломатии Вашингтона с Европой и в управлении отношениями с Россией. Эти чиновники почти всегда утверждались Сенатом.

До сих пор переговоры администрации с Россией вел специальный посланник Трампа и его близкий друг Стив Уиткофф, который в пятницу совершил свой четвертый визит в Москву с момента вступления Трампа в должность, чтобы встретиться с главой России Владимиром Путиным.