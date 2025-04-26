Україна та НАТО визначили пріоритети роботи спільного навчального центру

У Києві відбулося засідання Старшої наглядової ради Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти JATEC.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони 26 квітня.

Участь у засіданні взяли голова Старшої наглядової ради і помічник генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус, заступник міністра оборони України Сергій Боєв, заступник головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Олег Апостол, командувач JATEC бригадний генерал Войцех Озга та представники міністерства оборони України, представництва НАТО в Україні та Спільного центру НАТО-Україна (JATEC).

Члени наглядової ради погодились, що факт проведення засідання за участі представників НАТО, ЗС Польщі та інших високопосадовців у Києві є сигналом єднання Альянсу з Україною.

"Безперечно, головна кінцева мета будь-яких проєктів – це справедливий мир та міцна безпека України. У розвитку JATEC зацікавлена і Україна, і НАТО. Результати роботи Спільного центру корисні для обох сторін", – підкреслив Сергій Боєв.

Під час засідання сторони обговорили стратегічні питання діяльності JATEC та реалізацію попередніх організаційних завдань. Окрему увагу приділили приєднанню партнерів до роботи Спільного центру НАТО-Україна, розбудові стійкості інформаційних систем, підтримці напряму освіти і підготовки, взаємосумісності, а також співпраці у розробці рішень для вирішення викликів на полі бою.

Також заступник головнокомандувача ЗСУ Олег Апостол наголосив на важливості спільної роботи над розробкою засобів протидії ворожим FPV-дронам на оптоволокні, що стане темою наступного NATO Innovation Challenge. За результатами попереднього хакатону, під час якого команди пропонували засоби протидії ворожим КАБам, вже відбувається тестування та випробування пропозицій в бойових умовах.

"Україна та НАТО стають ближчими, щоб розвивати взаємодію та спільні зусилля в кількох сферах, включаючи стійкість, захист цивільних осіб та нові технології. Наша діяльність у рамках JATEC демонструє спільне зобов’язання як Альянсу, так і України швидко та спільно виконувати поставлені завдання", – зазначив помічник генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус.

У підсумку засідання Старша наглядова рада JATEC визначила чіткі критерії досягнення повних операційних спроможностей Центру та плани роботи на 2025-2026 роки.

JATEC, як спільна ініціатива Україна-НАТО, покликаний підтримувати Збройні Сили України в їхньому прагненні до повної взаємосумісності з військами НАТО та сприяти обміну досвідом між двома сторонами.

Командувачем Центру є польський генерал Войцех Озга.

JATEC досяг початкової оперативної спроможності в січні 2025 року і повністю розвине її до кінця цього року.